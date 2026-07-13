La ONU insta a las partes yemeníes a reducir escalada para evitar nuevo ciclo de violencia

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Saná, 13 jul (EFE).- El enviado especial de Naciones Unidades para el Yemen, Hans Grundberg, instó este lunes a las partes yemeníes a que reduzcan la escalada para evitar un «nuevo ciclo de violencia» en el país, después de que el Ejército yemení bombardeara el aeropuerto de Saná, controlado por los hutíes, para evitar el aterrizaje de un avión iraní.

«Sigo de cerca los acontecimientos relacionados con el espacio aéreo y los aeropuertos yemeníes, y estoy profundamente preocupado por el riesgo de una escalada más amplia», dijo el político sueco en un comunicado, en el que añadió que está «colaborando activamente con todos los actores».

«Les instamos a reducir la escalada y abstenerse de cualquier acción que pueda poner en riesgo un nuevo ciclo de violencia en el Yemen», aseguró.

Para finalizar, hizo un llamamiento «a las partes a entablar diálogo y negociaciones bajo los auspicios de la ONU para encontrar una manera de avanzar que preserve la relativa calma que el Yemen ha experimentado desde 2022 y avance hacia un fin sostenible del conflicto».

Un avión de la aerolínea iraní Mahan Air, que transportaba a una delegación de los rebeldes hutíes del Yemen desde Teherán, aterrizó este lunes en el aeropuerto de la localidad yemení de Al Hudeida, en el mar Rojo, después de que el aeropuerto de la capital controlada por los insurgentes, Saná, fuera bombardeado.

Fuentes de los hutíes informaron a EFE de que el avión llegó a Al Hudeida tras los bombardeos contra el Aeropuerto Internacional de Saná, que dañaron las pistas de aterrizaje y las dejaron inutilizables, en el mismo día en el que el Ejército yemení avisó de que iba a responder ante esta «violación de la soberanía».

El portavoz militar de los insurgentes yemeníes, Yahya Sarea, acusó a Arabia Saudí, que desde 2015 lidera la coalición militar contra los rebeldes chiíes respaldados por Irán, de atacar el aeropuerto de la capital yemení «con varios bombardeos aéreos, poniendo fin así a la fase de desescalada».

Hasta el momento, la coalición militar capitaneada por Riad -que controla el espacio aéreo del Yemen- no ha reaccionado ante esta información.

Lo ocurrido tiene lugar en medio de una creciente disputa sobre las conexiones aéreas directas entre Teherán y Saná, después de que Irán operara un vuelo civil a Saná la semana pasada para transportar a una delegación hutí a Teherán para el funeral del que fue líder supremo de Irán Alí Jameneí.

Justo este vuelo, de la compañía iraní Mahan Air, es el que regresaba hoy desde Teherán a Saná.

Los hutíes, que controlan Saná y gran parte del noroeste del Yemen, han argumentado repetidamente que el funcionamiento sin restricciones del aeropuerto de Saná es un derecho soberano, mientras que el Gobierno reconocido y la coalición sostienen que los vuelos internacionales deben coordinarse a través del Ejecutivo legítimo y cumplir con los acuerdos de seguridad. EFE

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