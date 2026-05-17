La ONU lamenta que el diálogo en Somalia concluya sin resolver la crisis institucional

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Nairobi, 17 may (EFE).- La Misión de Asistencia de Transición de las Naciones Unidas en Somalia (UNTMIS) lamentó que la última ronda de consultas entre el Gobierno federal y la oposición somalí concluyera sin resolver las disputas clave sobre la transición política del país.

A través de un comunicado, la misión de la ONU aplaudió la reanudación del diálogo en Mogadiscio entre el 13 y el 15 de mayo, aunque matizó que es «lamentable, sin embargo, que una vez más el diálogo concluyera sin resolver disputas clave», según recogen medios locales este domingo.

Las reuniones coincidieron con una fecha crítica para el país, ya que el mandato de cuatro años del presidente somalí, Hassan Sheikh Mohamud, expiraba formalmente el pasado viernes, tras lo cual se activó la extensión de un año aprobada por el Parlamento en marzo en medio del rechazo de la oposición.

«A medida que Somalia ingresa en un período de transición, la UNTMIS espera que, durante esta fase, el Gobierno federal de Somalia priorice el compromiso con todas las partes interesadas para construir un consenso en torno a un modelo electoral que sea práctico y unificador», añadió el documento.

Asimismo, la ONU instó a los actores políticos a la moderación y a unirse para abordar la «grave crisis humanitaria» y la «persistente amenaza que representa el terrorismo», al tiempo que reiteró su disposición para trabajar con otros socios internacionales para superar las divisiones entre los líderes del país.

La disputa se centra en el modelo electoral. Según la Constitución provisional de Somalia de 2012, el mandato presidencial de cuatro años expiraba el 15 de mayo de este año, pero las enmiendas constitucionales aprobadas por el Parlamento en marzo extendieron el mandato presidencial a cinco años.

La medida no fue aceptada por todos los actores políticos de Somalia —un país dividido en diferentes administraciones regionales con una alta autonomía— y es vista por sus críticos como una usurpación ilegal del poder.

Esta crisis política se desarrolla mientras Somalia combate al grupo terrorista Al Shabab, que controla zonas rurales del centro y el sur del país, y ataca a naciones vecinas como Kenia y Etiopía.

Somalia vive además en un estado de conflicto y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al territorio sin un gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

La UNTMIS apoya la transición política en Somalia, promoviendo el diálogo inclusivo y el consenso sobre el modelo electoral entre el Gobierno y la oposición. Además, coordina esfuerzos con socios internacionales para fortalecer la gobernanza democrática, preservar la paz y la seguridad, y ayudar a mitigar la crisis humanitaria y la amenaza terrorista en el país. EFE

aam/pcc