La ONU lanza un plan de 74,2 millones de dólares para Cuba tras el azote de Melissa

1 minuto

La Habana, 5 nov (EFE).- Naciones Unidas lanzó este miércoles un plan de acción para la recuperación del este de Cuba tras el paso del potente huracán Melissa que busca recaudar 74,2 millones de dólares.

La Oficina del Coordinador Residente de la ONU en Cuba difundió este plan para atender a 1 millón de personas que llama a una acción urgente para la protección de grupos vulnerables y la recuperación de servicios esenciales.

«Resulta crítico apoyar los esfuerzos de respuesta y recuperación que el país mantiene en marcha», afirma el informe.

Melissa cruzó el extremo este de Cuba el miércoles pasado como un huracán de categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y precipitaciones que alcanzaron los 400 milímetros (o litros por metro cuadrado) en algunas regiones. EFE

