The Swiss voice in the world since 1935

La ONU llama a que el Yemen no se convierta en un campo de batalla tras ataques israelíes

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Saná, 31 ago (EFE).- El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, llamó este domingo a que el país árabe no se convierta en un campo de batalla y a que cesen los ataques, después de las acciones israelíes del pasado jueves que mataron a altos cargos del Gobierno de los rebeldes chiíes hutíes.

El Yemen «no puede permitirse convertirse en un campo de batalla para un conflicto geopolítico más amplio. Estos ataques deben cesar», dijo el enviado en un comunicado, en el que siguió instando a todas las partes a utilizar «los canales diplomáticos disponibles para reducir la tensión».

Por ello, está «profundamente preocupado por las muertes y heridas de civiles en los recientes ataques israelíes», e instó a «todas las partes implicadas a proteger a los civiles y la infraestructura civil, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional».

Los hutíes anunciaron ayer, sábado, que el primer ministro del Gobierno de los insurgentes con sede en Saná, Ahmed al Rahawi, murió en un ataque aéreo israelí el pasado jueves junto con otros miembros de su Ejecutivo cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

Israel y el movimiento yemení respaldado por Irán han mantenido su cruce de ataques pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado del Estado judío, que entró en vigor en mayo de este año, en virtud del cual estos dejaron de atacar a intereses estadounidenses en la región, entre ellos barcos en el mar Rojo. EFE

ja-ijm/rod

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
33 Me gusta
24 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
60 Me gusta
66 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR