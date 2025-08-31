La ONU llama a que el Yemen no se convierta en un campo de batalla tras ataques israelíes

2 minutos

Saná, 31 ago (EFE).- El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, llamó este domingo a que el país árabe no se convierta en un campo de batalla y a que cesen los ataques, después de las acciones israelíes del pasado jueves que mataron a altos cargos del Gobierno de los rebeldes chiíes hutíes.

El Yemen «no puede permitirse convertirse en un campo de batalla para un conflicto geopolítico más amplio. Estos ataques deben cesar», dijo el enviado en un comunicado, en el que siguió instando a todas las partes a utilizar «los canales diplomáticos disponibles para reducir la tensión».

Por ello, está «profundamente preocupado por las muertes y heridas de civiles en los recientes ataques israelíes», e instó a «todas las partes implicadas a proteger a los civiles y la infraestructura civil, de conformidad con sus obligaciones en virtud del derecho internacional».

Los hutíes anunciaron ayer, sábado, que el primer ministro del Gobierno de los insurgentes con sede en Saná, Ahmed al Rahawi, murió en un ataque aéreo israelí el pasado jueves junto con otros miembros de su Ejecutivo cuando mantenían una reunión rutinaria para evaluar sus actividades del último año, según los rebeldes.

Israel y el movimiento yemení respaldado por Irán han mantenido su cruce de ataques pese al alto el fuego entre los hutíes y Estados Unidos, principal aliado del Estado judío, que entró en vigor en mayo de este año, en virtud del cual estos dejaron de atacar a intereses estadounidenses en la región, entre ellos barcos en el mar Rojo. EFE

