La ONU ofrece apoyo a Bolivia para optimizar su inversión pública y captar financiación

Compartir

4 minutos

La Paz, 5 ago (EFE).- El director de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) en la región andina, Nicholas Gardner, visita Bolivia con miras a «consolidar» la relación del organismo con el Gobierno de Rodrigo Paz y ofrecer su apoyo para optimizar la ejecución eficiente del presupuesto público, en el actual contexto de crisis.

«Estamos acá para consolidar nuestras relaciones estratégicas con el Gobierno. Hablando con varios ministerios en varios sectores, es obvio que hay muchas necesidades, muchas brechas, hay muchos desafíos también», uno de ellos es «la falta» de recursos «para invertir», dijo Gardner a EFE en una entrevista en La Paz.

Desde el lunes, Gardner ha sostenido reuniones con autoridades de entidades como el Ministerio de Desarrollo Productivo y la Cancillería, y representantes de organismos multilaterales como el Banco de Desarrollo de América Latina CAF.

Según información proporcionada a EFE, el organismo espera contribuir a una gestión más eficiente de la inversión pública, fortalecer la transparencia y poner a disposición la experiencia «regional e internacional» para proyectos financiados por organismos multilaterales.

Gardner apuntó a que hay «muchas ideas» y «muchas necesidades obvias»; pero, para implementarlas, es necesario «priorizar proyectos con impactos más amplios» y más intersectoriales.

El funcionario de la ONU explicó que la oficina que dirige puede apoyar a preparar «mejor» estos proyectos para conseguir financiación.

El director Gardner recordó que el trabajo de ese organismo es «ayudar a los Gobiernos a enfrentar cualquier desafío» que se presente en la implementación de proyectos de obras públicas.

«Es lo que hacemos, es lo que podemos ofrecer acá en Bolivia también. Cómo utilizar los recursos que tienen en el presupuesto público, que nunca es suficiente en ningún país, con una mejor eficiencia», señaló Gardner.

Lo más importante es evitar la corrupción en las adquisiciones, subrayó el director de UNOPS, pues al implementar «procesos eficientes», sujetos a estándares internacionales y «con sistemas muy transparentes» es posible «lograr ahorros significativos en las compras públicas».

El organismo también ofrece respaldo para «desbloquear proyectos», algo que se ve mucho en la región por motivos como los problemas en la toma de decisiones ante el temor de tener que afrontar una «investigación o una auditoría», añadió.

Ante esto, Gardner mencionó como ejemplo el trabajo que se hace en Perú junto a la Contraloría General para armonizar la labor de control y monitoreo de la ejecución de proyectos con fondos públicos, sin que eso suponga generar una «paralización» de la obra.

Esto es «un tema de largo plazo» que se consigue «mejorando los procesos, las capacidades, pero también la confianza en el sistema para demostrar transparencia y no tener un temor de investigaciones o auditorías», agregó.

Otra causa de los proyectos bloqueados es la «cultura» de acudir al arbitraje para solucionar cualquier problema, algo que «toma mucho tiempo en todos los países de América Latina», indicó el director.

Al respecto, la UNOPS trabaja «para introducir soluciones» mediante mecanismos como el sistema de «dispute adjudication» o resolución de disputas que se usa en los contratos FIDIC, el modelo contractual estandarizado para proyectos internacionales de ingeniería y construcción.

Gardner sostuvo que esto «está funcionando bien en Perú», ya que a través de este mecanismo, cuando surge un conflicto o desacuerdo, una entidad de tercer partido ayuda en la toma de decisiones sin necesidad de llegar a un arbitraje.

El representante concluirá este miércoles su visita a Bolivia con reuniones en la región oriental de Santa Cruz.

En 2025, la UNOPS implementó ocho proyectos de apoyo en la región andina, principalmente en Ecuador y Perú, que beneficiaron a veintiséis millones de personas en sectores considerados clave, como salud, transporte, energía e infraestructura. EFE

gb/grb/jrg

(Foto) (Video)