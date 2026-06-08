La ONU pide «acelerar» en la lucha contra el cambio climático en preparatoria para COP31

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Berlín, 8 jun (EFE).- El secretario ejecutivo de la ONU para el Cambio Climático, Simon Stiell, pidió este lunes acelerar la lucha internacional contra el calentamiento global en la apertura de la Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático, cita previa a la COP31 que acogerá en noviembre la ciudad turca de Antalya.

«Estamos siendo testigos de la necesidad imperiosa de acelerar» y «no tenemos tiempo para reabrir debates del pasado ni para renegociar compromisos ya adquiridos, porque escuchamos las frustraciones de quienes se ven privados de los beneficios de la acción climática en este momento», dijo Stiell.

El secretario de la ONU para el Cambio Climático alertó de que el mundo vive un momento en el que «el calor mortal mata a miles de personas en un solo día», «los efectos de El Niño -potenciados por la crisis climática- auguran más daño y crisis inflacionistas» y en el que la guerra en Oriente Medio «asfixia» a las economías del planeta.

Según Stiell, la guerra en Oriente Medio, desencadenada por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y las represalias de Teherán en la región, ha generado también «una crisis de los precios de los combustibles fósiles que está asfixiando a las economías», algo ante lo que el responsable de Cambio Climático de la ONU reivindicó el trabajo de quienes luchan contra el calentamiento global.

«La acción climática y la economía global están avanzando. No estamos donde deberíamos estar. Pero estamos en un lugar en el que nunca antes habíamos estado» porque «el arduo trabajo» ha empezado a «dar sus frutos», afirmó Stiell.

El secretario ejecutivo de la ONU para Cambio Climático, aludió, en concreto, a la necesidad de avanzar a la hora de fijar el «objetivo global de adaptación» y «los indicadores de adaptación de Belém» y «desarrollar el mecanismo de transición justa para ayudar a todos los países a apoyar a sus ciudadanos».

Además, reclamó progresar en el programa de financiación climática y el Fondo de Adaptación.

«La gente de todo el mundo necesita que este proceso siga dando resultados, y a un ritmo y una escala cada vez mayores», aseveró, antes de pedir «ir más rápido» en foros como la COP31, que acogerá entre los próximos 9 y 20 de noviembre Antalya.

A su entender, mantener la dependencia de los combustibles fósiles significa seguir «importando inflación e inestabilidad económica».

«Dejar a las economías y comunidades expuestas a los desastres climáticos supone un golpe devastador para las vidas y la prosperidad en todas partes. Debemos ir más allá, más rápido» para «cumplir plenamente con nuestras obligaciones de París y con los planes establecidos en el Acuerdo», apuntó en alusión al objetivo de limitar el calentamiento mundial a muy por debajo de 2 ºC en comparación con los niveles preindustriales. EFE

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