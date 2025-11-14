La ONU pide a Brasil un aumento de la seguridad tras la protesta indígena en la COP30

1 minuto

Belém (Brasil), 13 nov (EFE).- La ONU pidió a Brasil un aumento de la seguridad en la cumbre climática COP30, que se desarrolla en la ciudad de Belém, después de la protesta de un grupo de manifestantes indígenas y ecologistas del pasado martes, informaron este jueves fuentes oficiales.

La petición consta en una carta enviada al Ministerio de la Presidencia, que informó que las autoridades brasileñas se reunieron con los responsables de la ONU para valorar el refuerzo de la seguridad.

En la reunión, se decidió aumentar el número de efectivos policiales desplegados en el centro de convenciones donde transcurre la conferencia y también se ordenó el refuerzo del perímetro con la instalación de rejas, barreras metálicas y estructuras de contención en puntos vulnerables.

El pasado martes, un grupo de decenas de manifestantes indígenas y ecologistas logró superar a los agentes de seguridad y entrar en la llamada Zona Azul, el sector restringido del recinto donde se llevan a cabo las negociaciones climáticas.

En la protesta, motivada contra los efectos del cambio climático en la salud de la población de la Amazonía, dos guardias de seguridad resultaron levemente heridos.

El equipo de seguridad de la ONU, responsable de la seguridad en el interior de la Zona Azul, expulsó a los manifestantes pasados unos minutos. EFE

mp/cda