La ONU pide a EE.UU. evitar más muertes de migrantes bajo la custodia de ICE

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Ginebra, 26 jun (EFE).- La ONU pidió este viernes a Estados Unidos medidas para evitar que más personas migrantes mueran bajo la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), tras el fallecimiento de 19 de ellas en lo que va de 2026, así como investigaciones independientes al respecto.

En 2025 se registraron un total de 33 muertes bajo custodia de ICE y once en 2024, precisó la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Cinco de las muertes notificadas oficialmente en 2026 fueron clasificadas como suicidios, detalló.

Estas muertes se han producido en un contexto de amplia expansión del sistema de detención migratoria de Estados Unidos, con 60.000 detenidos actualmente frente a 40.000 a comienzos de 2025, y planes para ampliar la capacidad del sistema hasta alcanzar las 90.000 personas detenidas a finales de este año, de acuerdo con los datos que maneja el organismo de la ONU.

Recordó que se sabe que las personas detenidas —entre ellas familias enteras con niños y personas con cuadros médicos— soportan «condiciones de detención y de trato inhumanas, que incluyen una atención sanitaria y una alimentación inadecuadas, así como la exposición a brotes de enfermedades en instalaciones hacinadas», además de denuncias sobre el uso de la fuerza.

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, señaló que «la falta de transparencia y de claridad en torno a las circunstancias de estas muertes bajo custodia menoscaba la rendición de cuentas» y formuló un llamamiento a que los responsables rindan cuentas y se garanticen «los derechos de las familias de las víctimas».

También mencionó la falta de información sobre el paradero de las personas detenidas durante los traslados. EFE

is/llb