La ONU pide a Israel no trasladar a 3.000 familias de colonos al Golán sirio ocupado

2 minutos

Ginebra, 28 abr (EFE).- El alto comisionado de Naciones Unidas para los derechos humanos, Volker Türk, pidió este martes a Israel detener su proyecto, que ya ha sido aprobado, de ampliar sus asentamientos ilegales en el Golán sirio ocupado y trasladar a la zona a 3.000 nuevas familias israelíes como colonos.

Afirmó que esto constituye una violación del derecho internacional humanitario, al tiempo que reclamó investigaciones independientes sobre numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos.

«La expansión de las operaciones de las fuerzas israelíes que ocupan estas zonas está poniendo vidas en riesgo. Los derechos a la vida familiar y a la privacidad se están viendo restringidos, y los medios de subsistencia, especialmente en comunidades agrícolas, se han visto gravemente afectados», explicó en Ginebra el portavoz del organismo, Thameen Al-Kheetan.

Denunció que en la gobernación de Quneitra, las fuerzas israelíes han instalado puestos de control, registrado propiedades residenciales y arrestado a civiles.

«En febrero, Israel habría rociado sustancias químicas en tierras agrícolas y restringido el acceso de agricultores sirios a sus tierras, además de realizar bombardeos que alcanzaron zonas agrícolas», denunció.

Las autoridades sirias aseguran que el Ejército israelí ha detenido al menos a 250 personas en el sur de Siria, incluidos niños, desde la caída del régimen de Bachar al Asad, en diciembre de 2024.

Después de ese suceso, las fuerzas israelíes cruzaron la línea de alto el fuego de 1974 para establecer una «zona de amortiguación» por tiempo indefinido.

En este lapso, cincuenta personas permanecen detenidas y algunas han sido trasladadas a prisiones en el Golán sirio, señaló Al-Kheetan. EFE

is/llb