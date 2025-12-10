La ONU pide a los talibanes garantizar libertades a mujeres y niñas en el Día de los DD.HH

Kabul, 10 dic (EFE).- La Misión de Asistencia de la ONU en Afganistán (UNAMA) pidió este miércoles a los talibanes, en el Día de los Derechos Humanos, que garanticen libertades para mujeres y niñas, al advertir que siguen sometidas a «severas restricciones» que les impiden acceder a derechos fundamentales.

«Las mujeres y las niñas continúan enfrentando severas restricciones en educación, empleo y participación en la vida pública, lo que socava sus derechos fundamentales y el futuro del país», advirtió la misión en un comunicado.

La UNAMA añadió que el acceso a la atención sanitaria continúa siendo desigual, y alertó de que los afganos deportados desde el extranjero están expuestos a un mayor riesgo de represalias, especialmente mujeres, antiguos funcionarios, miembros de las fuerzas de seguridad, activistas y periodistas.

«Los derechos humanos no son opcionales. Son los elementos esenciales cotidianos que sostienen la vida. Para Afganistán, garantizar que las mujeres y las niñas puedan aprender, trabajar y participar plenamente es indispensable para la recuperación», declaró la jefa en funciones de la UNAMA, Georgette Gagnon.

Gagnon instó a los talibanes a tomar «medidas concretas para alinearse con las obligaciones internacionales» y abrir el espacio político y social.

Por su parte, la representante del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Afganistán, Fiona Frazer, recordó la vigencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada hace 77 años, y afirmó que derechos esenciales como la educación, la salud, los medios de vida y la libertad deben garantizarse a todos los afganos, aunque «a demasiados se les siguen negando, especialmente a mujeres y niñas».

Pese a sus intentos de proyectar una imagen más diplomática ante la comunidad internacional, con gestos como su acercamiento a países de la región y el reconocimiento de facto otorgado por Rusia, el régimen talibán sigue ampliamente aislado.

Las mujeres y niñas en Afganistán siguen expuestas a restricciones que las excluyen de casi todos los ámbitos de la vida pública, sin acceso a la educación, vetadas de la mayoría de empleos, o que no pueden desplazarse sin un tutor masculino y en muchos casos se les niega atención médica si acuden sin él, además de ver limitada su presencia —e incluso su voz— en los espacios públicos. EFE

