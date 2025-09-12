The Swiss voice in the world since 1935

La ONU pide a los talibanes permitan a trabajadoras acceder a sus oficinas en Afganistán

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Kabul, 11 sep (EFE).- Las Naciones Unidas han pedido al Gobierno de facto afgano que levante inmediatamente las restricciones que impiden al personal nacional femenino y a las contratistas acceder a las instalaciones de la ONU en Afganistán, donde prestan asistencia humanitaria y apoyo a la población vulnerable .

Esta situación agrava un contexto de emergencia crítico, tras el terremoto del pasado 31 de agosto, que dejó más de 2.200 muertos y destruyó miles de hogares e infraestructuras, complicando la entrega de ayuda a las regiones más afectadas en el este del país.

La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA) informó este viernes en un comunicado de que «la medida comenzó el 7 de septiembre, cuando las fuerzas de seguridad afganas de facto impidieron a las mujeres que trabajan para la organización entrar en los recintos de Kabul».

Según el comunicado, la restricción se ha extendido a todas las oficinas de la ONU en Afganistán.

«Las fuerzas de seguridad están presentes de forma visible en las entradas de las instalaciones en Kabul, Herat y Mazar-i-Sharif para hacer cumplir la prohibición», señala el texto, que califica la situación de «especialmente preocupante» ante las continuas limitaciones a los derechos de mujeres y niñas afganas.

La organización denunció recientemente, como ya había hecho en ocasiones anteriores, que por parte del régimen talibán las mujeres sufren extrema discriminación y opresión y pidió al Gobierno de facto que ponga fin a estos abusos, que afectan todos los ámbitos de su vida.

Las Naciones Unidas también informaron de que las fuerzas de seguridad intentaron impedir que el personal femenino nacional se desplazara a las zonas de operaciones.

Al pedir que se levante la prohibición, la ONU ha subrayado que las restricciones «incumplen los acuerdos previamente comunicados entre las autoridades de facto y las Naciones Unidas en Afganistán».

La organización subrayó que «la prohibición de movimiento del personal de la ONU y la obstrucción de sus operaciones constituyen una violación de las normas internacionales sobre los privilegios e inmunidades del personal de las Naciones Unidas». EFE

lk-mtv/jgv/cc

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
34 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR