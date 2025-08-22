La ONU pide a Netanyahu que permita el acceso de alimentos a Gaza, declarada en hambruna
Ginebra, 22 ago (EFE).- El secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, se dirigió este viernes directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que permita la apertura de los cruces fronterizos de Gaza y que los alimentos puedan entrar para salvar vidas en este territorio.
«Mi petición, mi súplica, mi exigencia al primer ministro Netanyahu y a cualquiera que pueda llegar a él. Abran los pasos fronterizos del norte y del sur, todos ellos, déjennos llevar comida y otros suministros sin obstáculos y de forma masiva, como se requiere», expuso a la prensa en Ginebra, donde añadió: «Para muchos ya es tarde, pero no para todos en Gaza». EFE
is/jgb