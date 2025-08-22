The Swiss voice in the world since 1935

La ONU pide a Netanyahu que permita el acceso de alimentos a Gaza, declarada en hambruna

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Ginebra, 22 ago (EFE).- El secretario general adjunto de la ONU para asuntos humanitarios, Tom Fletcher, se dirigió este viernes directamente al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para pedirle que permita la apertura de los cruces fronterizos de Gaza y que los alimentos puedan entrar para salvar vidas en este territorio.

«Mi petición, mi súplica, mi exigencia al primer ministro Netanyahu y a cualquiera que pueda llegar a él. Abran los pasos fronterizos del norte y del sur, todos ellos, déjennos llevar comida y otros suministros sin obstáculos y de forma masiva, como se requiere», expuso a la prensa en Ginebra, donde añadió: «Para muchos ya es tarde, pero no para todos en Gaza». EFE

is/jgb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
14 Me gusta
14 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
21 Me gusta
17 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Me gusta
4 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR