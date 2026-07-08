La ONU pide a Sudán del Sur priorizar al pueblo en el 15º aniversario de su independencia

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Yuba, 8 jul (EFE).- La ONU reclamó este miércoles de Sudán del Sur un «compromiso renovado» con la paz y el diálogo, e instó a los líderes del país más joven del mundo a anteponer el bienestar de sus ciudadanos por encima de cualquier otro interés en el marco del decimoquinto aniversario de su independencia.

«Que el espíritu que inspiró el nacimiento de esta nación resuelva también la determinación compartida de anteponer las necesidades del pueblo», declaró la jefa de la misión de las Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS), Anita Kiki Gbeho, en un comunicado oficial.

La diplomática aprovechó la efeméride para recordar que este aniversario debe servir como «momento de reflexión» sobre el rumbo de la nación, la cual ha transitado un «largo y difícil camino» desde su creación.

A pesar de que el país sigue sumido en una severa crisis humanitaria y en una grave inestabilidad política, Gbeho ensalzó la «resiliencia» de la comunidad sursudanesa y su fe en un futuro próspero, un esfuerzo que, según argumentó, debe ser respaldado por sus gobernantes con la construcción de «un futuro basado en la justicia y la unidad».

Asimismo, la jefa de la UNMISS garantizó que Naciones Unidas se mantendrá como socio estratégico sobre el terreno para conseguir una transición «pacífica, inclusiva y democrática».

Sudán del Sur formalizó su independencia el 9 de julio de 2011 tras un referéndum de autodeterminación, pero la euforia de su nacimiento como país se truncó apenas dos años después, en 2013, cuando estalló una cruenta guerra civil por la rivalidad entre el presidente dinka, Salva Kiir, y el entonces vicepresidente nuer, Riek Machar.

Aquel conflicto, que pronto adquirió tintes étnicos, causó cientos de miles de muertos y cerca de dos millones de desplazados internos, sumiendo a la economía sursudanesa en el colapso a pesar de sus vastas reservas de petróleo.

Aunque en 2018 las facciones rivales firmaron el Acuerdo Revitalizado de Paz que dio paso a un frágil Gobierno de unidad nacional, la aplicación de ciertos puntos clave -como la unificación de las fuerzas armadas y la redacción de una Constitución- ha sufrido constantes retrasos.

Esta parálisis institucional y la persistencia de la violencia intercomunitaria mantienen en vilo al país, que conmemora estos 15 años de vida independiente con la mirada puesta en unas elecciones generales, convocadas para el 22 de diciembre, que ya han sido pospuestas en varias ocasiones debido a la falta de garantías de seguridad. EFE

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