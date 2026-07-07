La ONU pide esclarecer los asesinatos de periodista y activista ambiental en México

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Ciudad de México, 7 jul (EFE).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) expresó este martes su «consternación» por las desapariciones y posteriores asesinatos de la periodista Roxana Guzmán y el activista medioambiental Alex Serna, a la vez que pidió a las autoridades mexicanas que «esclarezcan los hechos».

«Llamamos a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral», reclamó la ONU-DH en una publicación en la red social X.

La periodista Roxana Guzmán fue secuestrada a principios de junio en el estado de Veracruz (este): sus restos mortales fueron identificados la pasada semana. Alex Serna era un comunicador especializado en temas ambientales cuyo cuerpo sin vida fue hallado hace días en Guerrero (sur) después de llevar varios días desaparecido.

«Roxana Guzmán era directora de un medio informativo digital y habría sido la única mujer que cubría la fuente policiaca en el sur de Veracruz. Es fundamental garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad, reconociendo los riesgos diferenciados y agravados que enfrentan las mujeres», solicitó la ONU-DH.

Con respecto a la labor de Alex Serna, el organismo reivindicó la figura del activista y destacó que «contribuía a la defensa del agua y la tierra, así como a la denuncia pública de posibles actos de corrupción».

Además de expresar solidaridad con las familias de las víctimas, la ONU-DH alertó que en estados como Guerrero o Veracruz hay un «número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas».

El caso de Roxana Guzmán conmocionó a México después de que trascendiera un vídeo del momento en el que fue secuestrada, cuando sujetos irrumpieron en su domicilio para llevarla por la fuerza.

Por estos hechos las autoridades ya han detenido a ocho personas acusadas del secuestro y posterior asesinato (incluidos varios policías municipales), aunque el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, advirtió este martes que aún faltan más personas por capturar.

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a los periodistas para que se acerquen a la Secretaría de Gobernación, cuando consideren que su seguridad está en riesgo, y recibir medidas de protección.

En México, al menos 176 periodistas fueron asesinados y otros 32 resultaron desaparecidos, desde 2000 hasta la fecha, según datos de la organización Artículo 19. EFE

des/csr/lpm