La ONU pide esclarecer los asesinatos de una periodista y un activista ambiental en México

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Ciudad de México, 7 jul (EFE).- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU-DH) para los Derechos Humanos expresó este martes su «consternación» por las desapariciones y posteriores asesinatos de la periodista Roxana Guzmán y el activista medioambiental Alex Serna, a la vez que pidió a las autoridades mexicanas que «esclarezcan los hechos».

«Llamamos a las autoridades a esclarecer los hechos, considerando como una línea de investigación el ejercicio de la libertad de expresión de ambas víctimas, a fin de garantizar el acceso a la justicia y la reparación integral», reclamó la ONU-DH en una publicación en la red social X.

La organización internacional hacía referencia al crimen de la periodista Roxana Guzmán, secuestrada a principios de junio en el estado de Veracruz (este) y cuyos restos mortales fueron identificados la pasada semana; así como al asesinato de Alex Serna, informador especializado en temas ambientales cuyo cuerpo sin vida fue hallado hace días en Guerrero (sur) después de llevar varios días desaparecido.

«Roxana Guzmán era directora de un medio informativo digital y habría sido la única mujer que cubría la fuente policiaca en el sur de Veracruz. Es fundamental garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de seguridad, reconociendo los riesgos diferenciados y agravados que enfrentan las mujeres», solicitó la ONU-DH.

Respecto a la labor de Alex Serna, reivindicó la figura del activista y destacó que «contribuía a la defensa del agua y la tierra, así como a la denuncia pública de posibles actos de corrupción».

Por todo ello, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas, al tiempo que alertó que en estados como Guerrero o Veracruz hay un «número preocupante de asesinatos y desapariciones de periodistas».

El caso de Roxana Guzmán conmocionó a México después de que trascendiera un vídeo del momento en el que fue secuestrada y en el que se ve a sujetos entrados irrumpiendo a su domicilio y llevándose a la periodista por la fuerza.

Por estos hechos las autoridades ya han detenido a ocho personas acusadas del secuestro y posterior asesinato (incluidos varios policías municipales), si bien el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, advirtió este martes que aún faltan más personas por capturar.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó este martes a los periodistas que consideren que su seguridad está en riesgo a acercarse a la Secretaría de Gobernación para recibir medidas de protección.

En México, al menos 176 periodistas han sido asesinados y otros 32 desaparecidos, de 2000 a la fecha, según datos de la organización Artículo 19. EFE

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