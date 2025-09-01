The Swiss voice in the world since 1935

La ONU pide garantizar el derecho a la reunión pacífica en las protestas en Indonesia

Ginebra, 1 sep (EFE).- La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió este lunes a las autoridades indonesias que garanticen el derecho a la reunión pacífica y la libertad de información y expresión en las protestas antigubernamentales en el país, en las que han sido detenidas más de 1.200 personas.

«Recalcamos la importancia del diálogo para atender las preocupaciones de la ciudadanía», destacó en una nota la portavoz de la oficina Ravina Shamdasani, quien subrayó que las autoridades deben velar por el mantenimiento del orden «de acuerdo con las normas y estándares internacionales».

«Todas las fuerzas de seguridad, incluido el ejército cuando se despliegue con funciones de cumplimiento de la ley, deben cumplir los principios básicos sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego», indicó la portavoz.

Shamdasani también pidió que se investiguen presuntas violaciones del derecho internacional por uso excesivo de fuerza en las protestas, en las que ha habido al menos cuatro muertos y decenas de heridos.

Las protestas se iniciaron hace una semana en Yakarta cuando se anunció un aumento salarial de los legisladores del país, en un contexto de grandes dificultades económicas para buena parte de la población nacional. EFE

