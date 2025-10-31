La ONU pide liberar a detenidos arbitrariamente en la represión de protestas en Tanzania

Ginebra, 31 oct (EFE).- La Oficina de Derechos Humanos de la ONU pidió este lunes la liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente en Tanzania, en el contexto de las protestas reprimidas violentamente tras las elecciones generales de este pasado miércoles.

Fuentes sanitarias han confirmado a EFE que al menos 150 personas han muerto en esos sucesos violentos.

Un portavoz del alto comisionado de derechos humanos, Volker Türk, dijo en Ginebra que en el caso de las personas detenidas legalmente «se les debe garantizar el pleno respeto de las garantías procesales y el derecho a un juicio justo».

El organismo indicó que ha recibido informaciones fiables relacionadas con el uso de armas de fuego y gases lacrimógenos por parte de las fuerzas de seguridad para dispersar a los manifestantes.

En ese contexto se ha impuesto un toque de queda en todo el país y el acceso a internet ha sido ampliamente restringido desde las elecciones y sin que haya mediado ninguna razón oficial.

«Instamos a las fuerzas de seguridad a que se abstengan de utilizar una fuerza innecesaria o desproporcionada, incluidas armas letales, contra los manifestantes, y a que hagan todo lo posible por reducir las tensiones. Los manifestantes deben manifestarse pacíficamente», recalcó el portavoz, Seif Magango.

Recordó que esta situación de violencia postelectoral se produce «tras una campaña electoral empañada por denuncias de detenciones y arrestos arbitrarios de figuras de la oposición.

En concreto y como casos emblemáticos mencionó entre las víctimas de arresto arbitrario al líder del partido opositor Chadema y a su adjunto.

Agregó que también hay denuncias de desapariciones forzadas de personas que expresaban opiniones discrepantes, entre ellas el exembajador de Tanzania en Cuba. EFE

