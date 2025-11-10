The Swiss voice in the world since 1935

La ONU pide resultados «claros» a la COP30 sobre combustibles, financiación y adaptación

Belém (Brasil), 10 nov (EFE).- El secretario ejecutivo de la Convención de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, Simon Stiell, pidió este lunes resultados «sólidos y claros» sobre combustibles fósiles, financiación y adaptación.

«Es esencial obtener resultados sólidos y claros en todas estas cuestiones», afirmó Stiell en la apertura oficial de la trigésima cumbre climática de la ONU, que empezó este lunes en la ciudad brasileña de Belém, puerta de entrada a la Amazonía.EFE

