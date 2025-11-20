La ONU premia el activismo ante la adversidad de 5 jóvenes de Asia, Latinoamérica y África

Ginebra, 20 nov (EFE).- Naciones Unidas premió este jueves a cinco jóvenes de entre 17 y 27 años procedentes de Latinoamérica, Asia y África por su activismo, nacido en muchos casos de la adversidad e impulsado por crisis como la pandemia de covid, la pobreza de las favelas brasileñas o la gran explosión de Beirut.

La marfileña Aminata Savané (25 años), el indio Dev Karan (17), la libanesa Marina El Khawand (24), el brasileño Salvino Oliveira (27) y la japonesa Rena Kawasaki (20) fueron los galardonados en la Cumbre de Jóvenes Activistas, el encuentro anual con el que la ONU busca impulsar el activismo social de las nuevas generaciones en el mundo.

«Homenajeamos hoy aquí a personas extraordinarias, que no deciden bajar los brazos ante los problemas sino que se levantan, crean soluciones e impulsan a otros a lo mismo», destacó en la cumbre la subsecretaria general de la ONU para Comunicación Global, Melissa Fleming.

De la favela al ayuntamiento

El brasileño Salvino Oliveira, criado en la famosa favela carioca Cidade de Deus, relató su camino desde la venta ambulante en las calles de Río de Janeiro a su actual papel como secretario de Juventud de la ciudad.

En ella ha lanzado, entre iniciativas, programas para mejorar el acceso a la universidad de los jóvenes de las barriadas pobres o a nuevas tecnologías como la robótica, la programación o los drones.

«Tuve que trabajar desde los trece años para ayudar a mi familia, pero siempre entendí que la educación es una herramienta de cambio», subrayó en la charla en la que participó junto al resto de homenajeados, donde también aseguró que «cuando te contagias del virus del activismo social, no hay marcha atrás».

Diálogo con los políticos en pandemia

La japonesa Rena Kawasaki dijo haber adquirido ese «virus» cuando otro más real, el de la pandemia de covid, golpeó a su país, un momento que ella aprovechó para fundar Guardianes de la Tierra, un mecanismo de conexión entre estudiantes y políticos locales utilizando Zoom, la herramienta que tanto se popularizó entonces.

«Los jóvenes solemos ignorar los discursos, pero en aquel entonces me empezaron a interesar, ya que en la pandemia pudimos tener más acceso a los políticos», relató Kawasaki, quien además ha ejercido de asesora para el gobierno de Tokio en programas medioambientales y de sostenibilidad.

También se creció frente a las dificultades la libanesa Marina El Khawand, quien fundó con 18 años la ONG Medonations para recoger medicamentos poco después de conocer a una anciana que los necesitaba después de la explosión que en 2020 devastó el puerto de Beirut y zonas aledañas.

«Cuando me encontré con ella me pareció imposible no hacer nada, recordé que mi madre asmática también tenía problemas de acceso a medicamentos (…) y lancé una solicitud de donaciones que en una hora ya había logrado las primeras doce cajas de medicinas», recordó la joven libanesa.

El Khawand también ha encabezado la construcción de una avanzada clínica en su país y una iniciativa para reciclar desechos médicos.

Empoderamiento digital

La marfileña Aminata Savané fue reconocida en esta edición por su activismo también durante la pandemia, cuando trabajó en un programa del Fondo de la ONU para la Infancia (UNICEF) destinado a combatir los bulos durante esa crisis sanitaria.

Además es vicepresidenta de un centro para el empoderamiento de mujeres de su país mediante la capacitación digital y la formación en liderazgo, que ha logrado formar a 800 mujeres.

El más joven laureado, el indio Dev Karan, ha consagrado su activismo en la restauración de estanques tradicionales, muy importantes en su país por su papel no solo como almacenamientos de agua sino también para la prevención de inundaciones y la reducción de las olas de calor.

«Todos tenemos poder y determinación para hacer algo y no importa si crees que tus ideas son pequeñas, pueden cambiar las cosas», señaló el activista indio cuando se le pidió que ofreciera un consejo a los cientos de jóvenes que asistieron a la cumbre en el Salón de Asambleas del Palacio de Naciones, la sede europea de la ONU. EFE

