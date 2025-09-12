The Swiss voice in the world since 1935

La ONU preocupada por la situación de las mujeres y los niños migrantes en Mauritania

Nuakchot, 12 sep (EFE).- El Relator Especial de la ONU sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Gehad Madi, manifestó este viernes su preocupación por la situación de las mujeres y de los niños migrantes en Mauritania.

Estas personas «están particularmente expuestas a riesgos de violencia, separación familiar y mayor vulnerabilidad», lamentó Madi al finalizar una visita a Mauritania, según un comunicado.

Madi instó al Gobierno mauritano fortalecer la implementación de sus compromisos legales en materia de protección de los migrantes y armonizar mejor las prácticas en el país con las normas internacionales de derechos humanos.

Sus declaraciones se producen pocas semanas después de las críticas de Human Rights Watch sobre el maltrato de los migrantes en Mauritania.

«Durante mi visita, escuché testimonios de casos de detenciones arbitrarias y prolongadas en condiciones difíciles y expulsiones colectivas sin evaluación individual ni acceso a asistencia jurídica», dijo el funcionario de la ONU en declaraciones recogidas por el comunicado.

No obstante, Madi elogió las medidas tomadas por el Gobierno mauritano tras la aprobación de leyes contra la trata y el tráfico ilegal de migrantes, la creación de centros de acogida y el fortalecimiento de las operaciones de búsqueda y rescate en el mar.

Al mismo tiempo, aplaudió la política demostrada por las autoridades de Nuakchot para abordar estos problemas respetando los derechos humanos, pero advirtió que persisten brechas entre los marcos jurídicos vigentes en Mauritania y su implementación. EFE

