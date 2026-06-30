La ONU prevé asistir a 500.000 personas en refugios en Venezuela tras los terremotos

Compartir

2 minutos

Naciones Unidas, 30 jun (EFE).- La ONU prevé asistir a medio millón de personas en los refugios instalados tras los terremotos que azotaron a Venezuela la semana pasada, según estimó este martes la directora del Programa Mundial de Alimentos (PMA) para el país, Stephanie Hochstetter.

Hochstetter intervino en la rueda de prensa diaria del portavoz del secretario general de la ONU por videoconferencia desde La Guaira, la zona cero del desastre sísmico que ya acumula al menos 1.719 muertos y 5.034 heridos, según datos del Gobierno venezolano.

La directora de la oficina en el país suramericano explicó que ya han repartido paquetes de alimentos de emergencia a 1.200 personas, pero esperan que la cifra se multiplique en los próximos meses. Por ello, han hecho un llamamiento inicial de 50 millones de dólares, aunque avanzó que «no cubrirá la totalidad del desastre».

«La necesidad de alimentos, agua potable, refugio y servicios básicos es inmediata y crítica», alertó.

Además de la comida lista para consumir, el PMA está proporcionando alimentos para cocinar en los hogares en los que pueden hacerlo pero tienen dificultades para acceder a suministros.

La agencia de la ONU cuenta con 3.000 toneladas métricas de alimentos disponibles para repartir en el país, con lo que esperan se pueda abastecer a más de 10.000 familias durante dos meses.

Aun así, están realizando compras a nivel local, aprovechando que se trata de un país en el que hay alimentos disponibles, y coordinándose con el equipo en Colombia, donde cuentan con existencias que se pueden reasignar «rápidamente».

«Los terremotos han afectado a muchas familias, algunas de las cuales ya tenían dificultades para costearse los alimentos básicos, y ahora, con sus medios de subsistencia destrozados y las infraestructuras gravemente dañadas, muchas se enfrentan al peligro muy real de verse sumidas en una situación aún más difícil», lamentó.

Sobre todo, avanzó, en las comunidades más alejadas, donde las consecuencias del terremoto podrían ser peores por la falta de asistencia.

Según explicó, el punto del PMA desde el que trabaja en La Guaira fue solicitado por el Gobierno de Delcy Rodríguez, con el que destacó la plena colaboración. EFE

ecs/jco/cpy

(foto)