La ONU prevé reducir altos cargos y trasladar miles de puestos en su agenda de reforma

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Naciones Unidas, 28 may (EFE).- El secretario general de la ONU, António Guterres, afirmó este jueves que el organismo prevé reducir y eliminar puestos de alta dirección en los próximos dos años como parte de su plan de reforma UN80, que busca mejorar la eficiencia de la organización y responder a su crisis de liquidez.

«Prevemos reducir niveles jerárquicos y comenzar un proceso de reducción de puestos de alto nivel, que se ampliará en el presupuesto de 2028», señaló el portugués en su intervención hoy en la Asamblea General de la ONU.

Guterres precisó que el presupuesto de 2026 ya contempla una restructuración con la fusión de 11 equipos administrativos en una plataforma común que dará servicio a unas 6.000 personas en Nueva York, modelo que se extenderá a otras cinco sedes del sistema de Naciones Unidas.

Asimismo, la ONU ha puesto en marcha un ‘Digital Hub’ en Valencia (España) para centralizar servicios digitales de la Secretaría General y ha reubicado alrededor de 220 puestos desde «sedes de alto coste», explicó el secretario general tras participar en una reunión con la Junta de los Jefes Ejecutivos del sistema ONU en Tokio.

También indicó que se prevé el traslado de otros 1.900 puestos y que, de cara a 2027, el presupuesto contempla la creación de oficinas administrativas comunes en Ginebra, Viena, Nairobi y Addis Abeba dentro del modelo de «gestión compartida».

«Estas reformas buscan que el sistema sea más ágil, coherente y eficaz para afrontar los desafíos globales», afirmó Guterres.

La iniciativa UN80 prevé también un recorte medio del 15 % del gasto en 2026 y reducciones de personal de hasta el 20 % en algunas áreas.

El diplomático agregó que se ha comenzado a implementar como programa piloto el Nuevo Pacto Humanitario, que busca dar un «impulso a la innovación, el impacto y la integración ante el aumento vertiginoso de las necesidades y la drástica disminución de los recursos».

Guterres, que terminará su mandato como secretario general a finales de 2026, lanzó el año pasado la iniciativa de reforma UN80 para mejorar la eficiencia de Naciones Unidas y afrontar su crisis de liquidez.

Esta reforma de la ONU también busca revisar los mandatos o las agencias especializadas, y en la práctica está suponiendo la mayor reestructuración administrativa en décadas, con recortes de plantilla, centralización de servicios y posibles fusiones de agencias.

La iniciativa surge, además, en un momento en el que Estados Unidos arrecia sus críticas a la organización e incluso ha impulsado una alternativa, la Junta de Paz.

Organizaciones defensoras de los derechos humanos como Human Rights Watch (HRW) han expresado que los recortes presupuestarios propuestos podrían «debilitar los mecanismos de derechos humanos de la ONU y perjudicar a las víctimas de abusos, justo cuando son más necesarios para supervisar violaciones graves en todo el mundo». EFE

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