La ONU propone a Colombia una nueva medición sobre la cocaína tras la descertificación de EEUU

afp_tickers

2 minutos

Naciones Unidas propuso este lunes a Colombia una nueva medición sobre la producción de cocaína en el país, cuestionada por el gobierno de Gustavo Petro, luego que Estados Unidos retirara la certificación del país sudamericano como aliado en la lucha antidrogas.

Colombia bate récords con 253.000 hectáreas de narcocultivos en 2023, según el último informe de Naciones Unidas, cifras cuya rigurosidad Petro criticó recientemente y que según él, están detrás de la descertificación de Washington.

La agencia «reconoce que los datos relacionados con la producción potencial de cocaína son limitados para tener un panorama más preciso de (…) la implementación de la política de drogas», dijo la ONU en un comunicado difundido en X.

Estamos dispuestos «a trabajar conjuntamente con el Gobierno colombiano para aplicar otros modelos estadísticos», agregó sobre el país que produce más cocaína en el mundo.

A mediados de septiembre, el gobierno de Donald Trump retiró la certificación y acusó a Colombia de no hacer lo suficiente para combatir el narcotráfico. Pero Estados Unidos no recortó dinero ni ayuda militar para la lucha contra los grupos ilegales a su histórico socio regional.

El Ejecutivo colombiano sostiene que fue una decisión política por el abismo ideológico entre Petro y Trump, enfrentados por temas como la migración o su postura sobre la guerra en Gaza.

«(La ONU) acepta corregir el resultado del 2023 bajo nueva revisión. Toda la decertificación se montó sobre este hecho», dijo Petro en X este lunes.

El mandatario ya había adelantado que solicitaría al organismo internacional corregir «errores metodológicos» que según él inflaron las cifras de producción de cocaína en el país.

El gobierno de izquierda enfrenta crecientes críticas de la oposición por su estancado plan para negociar la paz con todos los grupos armados, mientras el 2025 se posiciona como uno de los años más violentos de la última década en Colombia.

En uno de las últimos repuntes de tensión bilateral, Washington retiró su visa a Petro y a parte de su gabinete por las declaraciones propalestina del mandatario durante una manifestación en Nueva York.

als/cjc