La ONU reabre su primera delegación de agencia en Jartum tras más de dos años de guerra

Ginebra, 9 sep (EFE).- La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha reabierto su oficina en Jartum, lo que la convierte en la primera agencia de Naciones Unidas que consigue reanudar su presencia en la capital de Sudán después de más de dos años de guerra civil.

«El regreso de la OIM se produce en un momento crítico, ya que más de dos millones de personas han regresado a distintas zonas al mejorar la situación de seguridad», explicó un comunicado de la agencia con sede en Ginebra.

Desde marzo, el ejército de Sudán ha ido recuperando el control entre otras zonas de la capital nacional, donde Naciones Unidas espera que el número de civiles retornados supere los 2,1 millones este año (de un total de cinco millones que huyeron de ella en los momentos álgidos del conflicto).

«El regreso a las zonas urbanas se está acelerando, aunque las condiciones podrían cambiar. Las familias intentan reconstruir su hogar en comunidades debilitadas por años de desplazamiento y penurias económicas», describió la directora general de OIM, Amy Pope.

Según la organización que dirige, entre noviembre de 2024 y julio de 2025 hasta dos millones de personas han regresado a sus hogares en distintos estados de Sudán.

«Muchas familias se encuentran con sus viviendas dañadas o inhabitables, la electricidad y el agua potable siguen siendo escasas, la atención sanitaria es limitada y persiste el riesgo de brotes de cólera», analizó la agencia.

OIM también advirtió sobre los peligros que supone la proliferación en esas zonas de restos de minas y otros artefactos explosivos sin detonar, incluso cerca de escuelas.

Naciones Unidas advierte de que pese a esta reanudación parcial de actividades el conflicto está «lejos de terminar», con hostilidades aún abiertas en zonas de Kordofán (sur) y en Darfur (oeste), donde su principal ciudad, El Fasher, sufre ya dos años de asedio y graves violaciones de derechos humanos.

El conflicto entre ejército y paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que estalló en abril de 2023, ha causado más de 14,2 millones de desplazados, de los que unos 4,2 son refugiados en otros países.

La OIM ha solicitado a la comunidad internacional 29 millones de dólares para poder financiar su labor humanitaria en Jartum. EFE

