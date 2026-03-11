La ONU rechaza resolución rusa que pide a «todas las partes» detener ataques en O. Medio

1 minuto

Naciones Unidas, 11 mar (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó este miércoles una resolución, propuesta por Rusia, que insta a «todas las partes» a detener inmediatamente los ataques en Oriente Medio, tras aprobar previamente otro texto, introducido por Baréin, que no menciona los bombardeos de Estados Unidos e Israel.

El texto contó con el apoyo de 4 de los 15 miembros de órgano, el voto en contra de Estados Unidos (que ejerció su derecho de veto) y Letonia y 9 abstenciones. EFE

