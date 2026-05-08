La ONU reclama rutas de migración seguras y pide reforzar la protección de niños y mujeres

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Naciones Unidas, 8 may (EFE).- La ONU reclama rutas de migración seguras y pide reforzar la protección de los niños y mujeres migrantes tras evaluar los progresos realizados sobre el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular durante el Foro de Examen de la Migración Internacional (FEMI), que concluyó este viernes.

Los Estados miembros de Naciones Unidas y representantes de la sociedad civil se dieron cita esta semana en la sede de la ONU en Nueva York para revisar los progresos realizados sobre el pacto, adoptado en 2018 como un marco de cooperación no vinculante.

Esta reunión, que se celebra cada cuatro años en la Asamblea General de la ONU, tiene lugar después de la puesta en común de los avances realizados regionalmente.

En una declaración conjunta adoptada hoy, el FEMI se comprometió a reforzar los esfuerzos para «mejorar y diversificar la disponibilidad de vías para una migración segura, ordenada y regular».

«Dichas vías deben promover la realización del derecho a la vida familiar y a la unidad familiar y defender el interés superior del niño», apunta.

En este sentido, prometió respetar, proteger y hacer efectivos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos los migrantes, incluidas las mujeres y los niños, independientemente de su situación migratoria.

«Nos comprometemos a elaborar políticas y legislación nacionales en materia de migración que tengan en cuenta las cuestiones de género y sean sensibles a las necesidades de los niños», asegura.

El comunicado hace una mención directa a «prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas migrantes, incluida la violencia sexual y de género».

El Foro también aboga por buscar alternativas a la detención de migrantes y estudiar vías para poner fin a la práctica de detener a niños en el contexto de la migración internacional.

Durante su intervención, el secretario general de la ONU, António Guterres, pidió un frente común para gestionar la migración, aumentar la protección de las personas que migran y cargó contra quienes les «deshumanizan» y les utilizan como «chivo expiatorio». EFE

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