La ONU reconoce que su capacidad humanitaria en Líbano es limitada por escasos recursos

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Ginebra, 17 mar (EFE).- La ONU reconoció este martes que su capacidad de aportar ayuda humanitaria en el Líbano, a la escala que se requiere, es limitada por los escasos recursos con los que cuenta y la imposibilidad de llegar al sur, la zona más fuertemente atacada y afectada por las órdenes de evacuación de Israel.

«La Unidad Nacional de Riesgos de Desastres del Líbano ha registrado en casi dos semanas 2.200 incidentes bélicos, lo que refleja la magnitud y la rapidez de lo que está ocurriendo, así como el rápido aumento del número de víctimas», dijo por videoconferencia desde Beirut el coordinador humanitario de Naciones Unidas en el Líbano, Imran Riza.

De casi 900 personas asesinadas en los ataques, 107 han sido niños, además de 2.140 heridos reportados.

Los bombardeos y las constantes órdenes de evacuación emitidas por el Ejército israelí han llevado al desplazamiento forzoso de más de un millón de personas.

Se estima que el 70 % se encuentran fuera de refugios acondicionados por las autoridades en edificios públicos y colegios, simplemente porque los 622 existentes están al máximo de su capacidad.

Una parte de los desplazados han sido acogidos por familiares y amigos en otras zonas del país, donde el 15 % del territorio está bajo orden de evacuación, pero otros están viviendo en tiendas de campaña o incluso a la intemperie.

Por eso Riza señaló que el número real de desplazados debe ser mucho más elevado que el millón estimado oficialmente y entre los cuales figuran 300.000 niños, con muchos casos de discapacidad entre éstos.

Esas cifras representan el 20 % de la población, incluyendo a refugiados y migrantes.

Riza destacó la fuerte solidaridad que muestran los libaneses en estas circunstancias.

Sobre la financiación humanitaria para el Líbano, el responsable recordó que la ONU lanzó una petición especial de fondos por 308 millones de dólares para atender a un millón de personas necesitadas durante 3 meses, aunque reconoció que esa cifra -que ni siquiera ha sido cubierta- ha quedado superada si se considera que ya más personas necesitan ayuda. EFE

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