La ONU reivindica solución de dos Estados y rendición de cuentas para la paz en Gaza

2 minutos

Ginebra, 17 oct (EFE).- Para asegurar una paz duradera en Gaza debe reconocerse el derecho de los palestinos a la autodeterminación y existir una rendición de cuentas por las «atrocidades cometidas», afirmó este viernes el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

Consideró que tiene que haber un proceso político que lleve a la solución de dos Estados (Palestina et Israel), donde se reconozca el derecho a la autodeterminación de los palestinos.

«Se trata de garantizar que todos los palestinos de Gaza y Cisjordania, independientemente de su género, edad o discapacidad, puedan hacer oír su voz y participar en los procesos de toma de decisiones sobre su futuro gobierno», explicó el alto comisionado.

También sostuvo que no puede haber una reconciliación duradera entre palestinos e israelíes si no se rinden cuentas y se dice la verdad sobre las «violaciones graves» de los derechos humanos y de las leyes internacionales humanitarias que han ocurrido en los dos años de conflicto.

Para depurar responsabilidades, destacó Türk, la supervisión y los informes de derechos humanos siguen siendo fundamentales y estos deben darse sin que haya amenazas, intimidación o represalias.

Türk también defendió la protección de las ONG, que han sido «repetidamente atacadas y debilitadas durante años», y el acceso pleno y sin restricciones de la ayuda humanitaria, de los observadores de derechos humanos y de los periodistas internacionales.

«Los periodistas deben poder realizar su labor en Gaza con libertad. Abrir Gaza al mundo puede servir como una garantía contra una recaída y actuar como una presencia protectora para prevenir violaciones», declaró.

El alto comisionado para los derechos humanos puso a disposición su oficina para apoyar a los actores del conflicto y a la comunidad internacional en los esfuerzos para fomentar la paz, la justicia y la reconciliación. EFE

ah/is/fpa