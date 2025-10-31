La ONU renueva la misión del Sáhara Occidental, Minurso, sobre la base del plan marroquí

Naciones Unidas, 31 oct (EFE).- El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas renovó este viernes la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) durante un año, tomando como base la propuesta de autonomía de Marruecos y con vistas a lograr una solución «justa, duradera y mutuamente aceptable».

El Consejo, con 11 votos a favor, 3 abstenciones y ninguno en contra -Argelia no votó-, prorrogó la misión hasta el 31 de octubre de 2026, expresando su apoyo al Secretario General de la ONU y a su enviado personal para que se mantengan negociaciones «sin condiciones previas» tomando como base la propuesta de autonomía marroquí y, al mismo tiempo, previendo «la libre determinación» del pueblo saharaui.

La resolución acoge con beneplácito «cualquier sugerencia constructiva de las partes en respuesta» al plan que Marruecos planteó en 2007, respaldado en 2020 por la Administración de Donald Trump, y que no especifica cómo sería esa «región autónoma del Sáhara» más allá de que dispondría de competencias administrativas, judiciales y económicas propias. EFE

