La ONU renueva las sanciones contra Sudán del Sur por la inestabilidad en el país

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Naciones Unidas, 29 may (EFE).- El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes la renovación por un año del régimen de sanciones contra Sudán del Sur, que incluye la congelación de activos, la prohibición de viajar y el embargo de armas, además de prorrogar el mandato del grupo de expertos que asiste al comité de sanciones.

La votación dejó nueve votos a favor, ninguno en contra y seis abstenciones en una sesión en la que el órgano volvió a respaldar las medidas ante la persistente inestabilidad en el país africano.

La resolución volvió a evidenciar las divisiones en el Consejo en un contexto en el que algunos miembros defienden mantener la presión mediante sanciones, mientras otros, como China y Rusia, cuestionan su eficacia para avanzar en el proceso de paz.

La decisión se produce en un momento de nuevas tensiones y enfrentamientos en Sudán del Sur, donde al menos 18 personas murieron el pasado fin de semana en combates entre las Fuerzas de Defensa del Pueblo de Sudán del Sur (SSPDF) y el Ejército de Liberación del Pueblo Sudanés en la Oposición (SPLA-IO), en el estado de Jonglei.

Las tensiones entre el Gobierno y la oposición se han intensificado en varias zonas del país pese al acuerdo de paz de 2018, que puso fin a la guerra civil y cuya implementación continúa siendo frágil. EFE

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