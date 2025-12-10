La ONU revela que en la toma de Al Fasher, Sudán, hubo miles de muertos y graves crímenes

1 minuto

Ginebra, 10 dic (EFE).- El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, denunció que su oficina ha documentado graves crímenes durante la reciente toma de la localidad sudanesa de Al Fasher, en Darfur, por las rebeldes Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), entre ellas el asesinato de miles de personas en esa ciudad, que antes había sufrido un asedio de año y medio.

«Pudimos entrevistar a testigos de lo ocurrido en Al Fasher por separado (…) y el patrón que se desprende es que miles de personas fueron asesinadas en un periodo de tiempo muy corto, a finales de octubre. No conocemos la cifra exacta pero hablamos de miles, no sólo de cientos», señaló en rueda de prensa. EFE

