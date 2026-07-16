La ONU teme que haya más de 500 muertos tras dos presuntos naufragios frente a Birmania

afp_tickers

Compartir

2 minutos

Naciones Unidas alertó este jueves que se teme que haya más de 500 muertos tras dos posibles grandes naufragios frente a las costas de Birmania registrados desde finales de junio.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la agencia de la ONU para los refugiados Acnur expresaron su preocupación en un comunicado conjunto, ante informes de que «dos embarcaciones que transportaban a más de 500 personas podrían haber naufragado frente a la costa de Birmania en los últimos días».

La información preliminar indica que las dos embarcaciones partieron a finales de junio del estado birmano de Rakáin, una región devastada por la guerra, con principalmente miembros de la minoría musulmana rohinyá a bordo, según el comunicado.

Al parecer, algunos habían viajado desde los enormes campamentos de Cox’s Bazar en Bangladés, donde viven en condiciones precarias más de un millón de refugiados rohinyá que huyeron de la violencia racial y la guerra civil en Rakáin.

El comunicado señaló que una embarcación, que se cree que transportaba alrededor de 250 personas, perdió contacto poco después de zarpar.

Por su parte, se presume que un segundo bote, que según los informes llevaba unas 280 personas, se hundió frente a la costa de Ayeyarwady, en Birmania, el 8 de julio.

«Si bien los incidentes y las cifras de víctimas aún no se han confirmado oficialmente, el Acnur y la OIM están profundamente preocupados por la pérdida de vidas que podría ser devastadora», señaló el comunicado.

Las agencias de la ONU destacaron que los viajes «se realizaron fuera de la temporada habitual de navegación, cuando las condiciones marítimas suelen ser más peligrosas».

«Las recientes lluvias torrenciales e inundaciones en toda la región han aumentado aún más los riesgos asociados a este tipo de travesías marítimas», añadieron.

El comunicado advirtió que «de verificarse, esta tragedia se sumaría a las casi 300 personas que, según los informes, están desaparecidas o han perdido la vida en el mar de Andamán y la bahía de Bengala en lo que va del año, entre ellas refugiados rohinyá y ciudadanos de Bangladés».

Los rohinyás emprenden cada año peligrosos viajes por mar en busca de mejores condiciones de vida, a bordo de embarcaciones destartaladas que a menudo son operadas por redes de tráfico de personas.

nl/ag/gv/arm/mas