La ONU ve consenso para afrontar el debate de los riesgos de la IA junto a las compañías

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Ciudad de México, 25 jul (EFE).- La vicesecretaria general de Naciones Unidas, Amina Mohammed, afirmó este sábado en entrevista con EFE que existe un consenso internacional para abordar la «crucial discusión» de la gobernanza de la inteligencia artificial (IA) y sus riesgos junto a las compañías tecnológicas para construir un ecosistema digital «más seguro».

«La ONU, bajo la dirección de su secretario general, empezó a hablar sobre la IA y su gobernanza, abordando los riesgos y las oportunidades (…) Para determinar qué es lo que hacemos y cómo usamos la tecnología. Y que la tecnología no nos use a nosotros», dijo Mohammed, de visita oficial a Ciudad de México, donde participó en un foro sobre esta cuestión junto a autoridades mexicanas.

La vicesecretaria de la ONU afirmó que existe consenso entre los países para abordar el uso de la IA y «como hacerla más segura», una discusión que calificó de «crucial» en el actual contexto internacional.

No obstante, señaló que cada país debe decidir «por sí mismo» para «hacer viable» la regulación en esta materia.

En este sentido, recordó la postura del papa León XIV expresada en su primera encíclica titulada ‘Magnifica humanitas’, en la que el pontífice pidió «desarmar» la IA de «las lógicas que la transforman en dominio, exclusión y muerte».

El papa «está hablando del ser humano, de nuestra fe, de nuestra condición para la paz, para los derechos humanos (…) Nosotros iremos al Vaticano para tener estas discusiones», añadió Mohammed, quien también ejerce como presidenta del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

Entre los riegos de las nuevas tecnologías, Mohammed citó los efectos en la salud mental que provoca en la población más joven, los «ataques» a las mujeres vía internet o las «mentiras» en los procesos electorales.

Diálogo con las compañías tecnológicas

Aparte de las legislaciones nacionales en materia de IA, Mohammed defendió la necesidad de hablar con las compañías tecnológicas que son dueñas de las redes sociales o de inteligencias artificiales, para abordar los «riesgos» y que «puedan acabar con los discursos de odio».

«Hemos escuchado muchos a propietarios de estas compañías, desde Elon Musk hasta Anthropic, quienes han expresado su preocupación», señaló.

«Creo que estamos preparados. Necesitamos más conocimiento (…) Muchas cosas cambiarán. Y necesitamos ser conscientes del tipo de decisiones que debemos tomar», agregó.

Sobre la reciente prohibición aprobada en Francia para limitar el acceso a los menores de 15 años a las redes sociales, la vicesecretaria de la ONU señaló que son «cuestiones soberanas» de los países.

Aunque destacó que medidas como esta buscan «proteger» a la población más joven del «daño» que, en ocasiones, provocan las plataformas digitales.

«Es un extremo cuando lo prohíbes completamente (…) Pero no podemos juzgar a un país a partir de un estándar global», manifestó.

Ante este nuevo panorama tecnológico, pidió intensificar la «discusión intergeneracional»: «Necesitamos a más gente joven en la sala. La mayoría de personas que están en la toma de decisiones no son jóvenes, y les necesitamos tenerlos en la mesa», subrayó. EFE

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