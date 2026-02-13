La ONU y la Unión Africana subrayan que industrializar el continente es «indispensable»

Nairobi, 13 feb (EFE).- El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y el presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, afirmaron este viernes que industrializar los países de África es «indispensable» para el crecimiento del continente.

«Ambos líderes subrayaron que la industrialización de África es indispensable para lograr la trayectoria de crecimiento del continente, generar empleo digno para su población joven y consolidar la estabilidad a largo plazo», afirmó la UA en un comunicado.

Durante el encuentro, que se produjo en los márgenes de la 39ª Sesión Ordinaria de la Asamblea de Jefes de Estado y de Gobierno de la UA, que se celebra este fin de semana en Adís Abeba (capital de Etiopía), Guterres y Youssouf hablaron sobre los «riesgos» que plantea la concentración de flujos de capital en las economías emergentes «a expensas» de los países en desarrollo.

Así, acordaron intensificar la labor de lograr que las instituciones financieras internacionales traten «adecuadamente» las necesidades de financiación para el desarrollo del continente, lo que incluye un acceso más equitativo al capital, crear medidas de sostenibilidad de deuda y reformar la arquitectura financiera internacional.

Tanto Guterres como Youssouf señalaron, además, el «urgente e histórico imperativo» de reformar el Consejo de Seguridad de la ONU para otorgar a África un asiento de representación permanente en el mismo, de forma que el organismo represente una mayor equidad, justicia y legitimidad, según la UA.

Guterres también reconoció el compromiso de Youssouf con «el fortalecimiento del multilateralismo en un momento de mayor incertidumbre global».

El secretario general de la ONU reafirmó que la UA es su socio multilateral «más estratégico» y elogió el papel «cada vez más central» del organismo panafricano en la configuración de la arquitectura mundial de paz y seguridad, los esfuerzos de prevención y mediación de conflictos y la cooperación para el desarrollo.

Según la ONU, que emitió un escueto comunicado sobre la reunión, Guterres y Youssouf conversaron sobre la «excelente cooperación» entre la UA y las Naciones Unidas para abordar «los desafíos en materia de paz, seguridad y desarrollo en África, así como para promover los derechos humanos». EFE

