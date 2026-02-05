La OPA de Millicom por activos de Movistar en Colombia asciende a 214 millones de dólares

3 minutos

Bogotá, 5 feb (EFE).- La oferta pública de adquisición (OPA) con la que Millicom adquirió el 67,5 % de las acciones que Telefónica Hispanoamérica tenía en Colombia Telecomunicaciones (Movistar) ascendió a 214 millones de dólares (unos 182 millones de euros), informó este jueves la compañía española.

La compraventa de acciones comenzó el pasado 22 de enero en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y terminó este miércoles 4 de febrero y con ella Millicom, con sede en Luxemburgo, puede tomar el control del negocio de Movistar en Colombia.

La compañía española agregó en un comunicado que «una vez obtenidas las aprobaciones regulatorias correspondientes y cumplidas las condiciones establecidas, Telefónica Hispanoamérica, S.A., filial íntegramente participada por Telefónica, ha transmitido en el día de hoy la totalidad de su participación en el capital social en Colombia Telecomunicaciones a Millicom Colombia Holdings SAS, representativa del 67,5 % del capital social de la compañía».

«El cierre de la operación implica una reducción de la deuda financiera neta del Grupo Telefónica de aproximadamente 1.550 millones de euros», señaló Telefónica.

Con la OPA, Millicom adquirió 2.301.779.819 títulos de propiedad de Telefónica Hispanoamérica en Colombia Telecomunicaciones, también denominada Coltel, según informó ayer la BVC.

Compromiso con Colombia

«Esta adquisición marca un paso decisivo para fortalecer nuestro compromiso a largo plazo con Colombia. Nos brinda mayor escala, resiliencia y capacidad de inversión en un momento en el que el sector necesita foco y convicción», manifestó Marcelo Benítez, CEO de Millicom, que opera en Colombia bajo la marca Tigo.

Esta operación hace parte de un acuerdo previo de compraventa de Telefónica Hispanoamérica con Millicom anunciado el 13 de marzo de 2025.

«Con esta plataforma podemos avanzar más rápido en el despliegue de fibra y 5G, ampliar la cobertura y elevar la calidad del servicio para millones de colombianos», agregó Benítez.

En noviembre pasado, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó la integración condicionada de las operadoras Movistar y Tigo porque ofrece «beneficios potenciales» para los usuarios y el mercado colombiano, con menores tarifas y más competencia efectiva frente al dominio de la mexicana Claro.

Dicha aprobación era necesaria para facilitar la venta a Millicom de las acciones de Telefónica Hispanoamérica en Colombia.

«Colombia es un mercado clave para Millicom y seguiremos trabajando estrechamente con los reguladores y todos los actores relevantes para asegurar que nuestras inversiones impulsen la competencia, aceleren la inclusión digital y respalden un crecimiento sostenible», añadió Benítez.

El 32,5 % restante de las acciones de Colombia Telecomunicaciones pertenecen al Gobierno colombiano, que el 30 de diciembre publicó un decreto con el que aprobó la venta de 1.108.269.271 acciones ordinarias que tiene en la compañía, con lo cual espera recaudar más de 850.000 millones de pesos (unos 233 millones de dólares).

Según Telefónica, la venta de sus activos en Colombia «está alineada con su estrategia de reducir gradualmente la exposición en Hispanoamérica».

Como parte de esa política, Telefónica Hispanoamérica llegó el año pasado a acuerdos para vender sus filiales en Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay porque el Grupo Telefónica decidió centrar sus operaciones en España, Alemania, Reino Unido y Brasil. EFE

