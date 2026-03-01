La OPEP+ anuncia un aumento de extracción de crudo en 206.000 barriles por día

Viena, 1 mar (EFE).- La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que aumentará en 206.000 barriles al día la producción de crudo, «en vista de las perspectivas estables y las bajas reservas de petróleo», sin mencionar la guerra con Irán, que mantiene a los mercados en tensión.

Ese es el resultado de una breve teleconferencia celebrada este domingo por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según un comunicado publicado en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena. EFE

iut/jgb