La OPEP+ aumenta levemente sus cuotas de producción previo a una pausa

Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros de la OPEP+ anunciaron el domingo que acordaron un aumento de sus cuotas de producción para diciembre, previo a una pausa para el primer trimestre de 2026.

«Los ocho países participantes decidieron incrementar la producción en 137.000 barriles por día» en diciembre respecto al nivel de producción requerido en noviembre, señaló la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado.

Desde abril, Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Omán y Argelia han incrementado mensualmente sus objetivos de producción, sumando en total alrededor de 2,7 millones de barriles por día, en un intento por contrarrestar la creciente competencia, especialmente de los productores estadounidenses de petróleo de esquisto.

Este ritmo no se esperaba a comienzos del año por parte de la OPEP y sus aliados (OPEP+), que durante mucho tiempo combatieron la caída de precios reduciendo su oferta de crudo.

Sin embargo, «debido a la estacionalidad, los ocho países también decidieron suspender los aumentos de producción en enero, febrero y marzo de 2026», indicó la OPEP, sugiriendo que la demanda de petróleo no será lo suficientemente fuerte como para continuar con su estrategia de recuperación de cuota de mercado sin provocar una caída significativa de los precios del crudo.

– Riesgo de excedente –

Como en meses anteriores, el cártel justificó el aumento citando las «bajas reservas de petróleo».

Las reservas de crudo en Estados Unidos han registrado recientemente una fuerte caída, según la Agencia estadounidense de información energética, lo que ha permitido que el precio del barril de Brent -referencia global del crudo- se mantenga estable en torno a los 65 dólares.

Pero con el incremento de la oferta «se prevé que las reservas de petróleo se acumulen», advirtió Ole R. Hvalbye, analista de SEB. Esto explicaría la pausa anunciada en los aumentos de producción de la OPEP+ a partir de enero.

Los volúmenes de petróleo en el mar han aumentado significativamente desde septiembre, superando incluso los niveles alcanzados durante la pandemia de covid, y pronto serán trasladados a los depósitos.

Agregar demasiados barriles al mercado expone al grupo a una caída de precios que reduce sus beneficios.

Sin embargo, un aumento de cuotas de la OPEP+ de 137.000 barriles se traducirá en una producción real menor, de «60.000 o 70.000», lo que limitaría el impacto sobre los precios, explicó a AFP Emily Ashford, analista de Standard Chartered.

– Incertidumbre sobre las sanciones –

De cara al futuro, algunos países del grupo que han producido más petróleo del permitido por sus cuotas deberán reducir su producción para compensar ese exceso.

En el caso de Rusia, su capacidad de producción ya está al límite, por lo que no puede aumentar su oferta, explicó Ashford a AFP. Por ello, no le resulta favorable que la oferta mundial de petróleo crezca, ya que no podría beneficiarse de ese aumento.

La presión sobre el suministro de petróleo ruso se intensificó en octubre, cuando Estados Unidos anunció sanciones contra dos gigantes de su sector de hidrocarburos, Rosneft y Lukoil.

Los analistas aún debaten el impacto real de estas medidas, que dependerá en gran parte de la severidad con la que Washington aplique las sanciones secundarias a las instituciones financieras extranjeras que participen en transacciones con los dos productores.

«El mercado subestima la importancia de las sanciones estadounidenses», afirmó el jueves Patrick Pouyanné, director ejecutivo del gigante francés TotalEnergies, sugiriendo que una reducción significativa de la oferta rusa podría sostener los precios.

Sin embargo, muchos analistas se muestran cautelosos y responden que Rusia ha perfeccionado el arte de evadir las sanciones occidentales, y que Estados Unidos probablemente no tomará medidas contra las compras de China, principal importador de petróleo ruso, con quien acaba de firmar un acuerdo para reducir las tensiones comerciales.

