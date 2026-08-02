La OPEP+ elevará de nuevo la producción en septiembre en 188.000 barriles diarios

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Viena, 2 ago (EFE).- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha decidido este domingo mantener por sexto mes consecutivo su estrategia de elevar la oferta de petróleo, poniendo desde septiembre 188.000 barriles más en el mercado, un aumento limitado por la actual dificultad de mover el crudo debido a la guerra en Oriente Medio.

La decisión ha sido tomada en una videoconferencia de los ministros de Petróleo y Energía de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en un comunicado emitido desde su sede en Viena.

«En su compromiso colectivo de apoyar la estabilidad del mercado petrolero, los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios a partir de los ajustes voluntarios adicionales anunciados en abril de 2023», señala esa nota.

Con ese nuevo aumento del bombeo se completa, al menos sobre el papel, el recorte de suministro de 1,65 millones de barriles diarios acordado en 2023, cuando el grupo aún incluía a los Emiratos Árabes Unidos, que abandonaron la organización en mayo.

La aplicación de este nuevo aumento, que entrará en vigor en septiembre, puede verse dificultada por la graves perturbaciones en el suministro de crudo a los mercados de miembros clave de la OPEP+ —como Arabia Saudí, Irán, Irak y Kuwait— provocadas por la guerra desatada el pasado 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.

Las dificultades de tránsito por puntos clave como el estrecho de Ormuz y el mar Rojo ha afectado a la capacidad de exportación de esos países.

A ello se añade una caída de la producción rusa debido a los ataques contra infraestructuras petrolíferas con los que Ucrania busca limitar la capacidad de Moscú de financiar su agresión.

De hecho, el Comité Ministerial Conjunto de Supervisión, un órgano asesor de la OPEP+, expresó hoy su preocupación por los ataques a infraestructuras energéticas, y advirtió de que recuperar la capacidad plena de esas instalaciones «es costoso y requiere mucho tiempo, lo que afecta la disponibilidad general del suministro».

Destacó asimismo que esos ataques o la interrupción de las rutas marítimas internacionales aumentan «la volatilidad del mercado» y debilita los esfuerzos de la OPEP+ para apoyar la estabilidad «en beneficio de los productores, los consumidores y la economía mundial».

El acuerdo de hoy establece cuotas para los siete países, que en algunos casos están muy por encima de los datos de producción más recientes.

Por ejemplo, prevén para Rusia 9,949 millones de barriles de petróleo al día (mbd), mientras que su bombeo el pasado junio, según datos incluidos en un informe de la propia OPEP+, fue de 8,928 mbd.

La cuota reservada para Arabia Saudí, de 10,47 mbd, es también muy superior a los 6,84 mbd que tuvo en junio, según las fuentes independientes mencionadas en ese reporte.

En su comunicado de hoy, los siete países señalan que volverán a reunirse el 6 de septiembre para analizar la situación del mercado, aunque diferentes analistas consideran que tras ese nuevo aumento del bombeo, la OPEP+ se inclina por mantener congelado el nivel oficial de sus suministros durante el último trimestre del año.

Los siete países reunidos hoy son el núcleo duro de la OPEP+, la alianza formada en 2016 por la OPEP, que tiene ahora once miembros, y otras diez naciones productoras de crudo, entre ellas Rusia, México, Kazajistán y Azerbaiyán. EFE

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