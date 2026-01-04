La OPEP+ mantendrá su oferta de crudo sin cambios hasta abril



Viena, 4 ene (EFE).- La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que mantendrá estable el nivel de su oferta de crudo al menos hasta abril, sin reaccionar a las turbulencias que puedan derivarse de la reciente detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por EE.UU.

Ese es el resultado de una breve teleconferencia celebrada hoy por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según un comunicado publicado en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena. EFE

