La OPEP+ mantiene congelada la producción pese al encarecimiento del petróleo

Viena, 1 feb (EFE).- La alianza petrolera OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, confirmó este domingo que mantendrá estable el nivel de su oferta el próximo mes, sin reaccionar a la fuerte subida de los precios del crudo impulsada por la escalada de tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Ese es el resultado de una breve teleconferencia celebrada este domingo por los ministros de Energía y Petróleo de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según un comunicado publicado en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena. EFE

