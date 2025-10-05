La OPEP+ mantiene el suspenso sobre la producción de crudo antes de reunión clave

Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros claves de la alianza OPEP+ decidirán este domingo si ajustan el volumen de su producción de crudo y los analistas proyectan que acordarán una alza, sin un consenso sobre la magnitud del aumento.

Los observadores del sector apostaron inicialmente por un alza de la producción de 137.000 barriles por día a partir de noviembre, siguiendo la política de incremento adoptada en octubre por este cartel de 12 miembros que incluye a Venezuela y que se coordina con otros países petroleros liderados por Rusia.

Esta reunión virtual está marcada por reportes que auguran un alza más marcada de 500.000 barriles por día decidida por los miembros que llevan la batuta de este grupo de países: Arabia Saudita, Rusia, Irak, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán.

La secretaria de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) emitió un comunicado el martes expresando su «enérgico rechazo» a los recientes informes de prensa que apuntaban a que estos ocho países podrían aumentar el bombeo en 500.000 barriles diarios.

«Estas afirmaciones son totalmente inexactas y engañosas», declaró la OPEP en X.

La analista de Commerzbank, Barbara Lambrecht, advirtió que persiste la incertidumbre, ya que el cartel «ha sorprendido a los mercados con aumentos marcados de la producción recientemente».

Desde abril, este grupo de países petroleros aumentaron la producción en 2,5 millones de barriles diarios (mbd) en total.

Esta política sorprendió a los mercados, después de que el grupo sostuviera durante un largo periodo recortes voluntarios de la producción para sostener los precios.

– Una caída de los precios –

En los últimos meses, la OPEP+ cambió de estrategia frente a la competencia de otros productores como Estados Unidos, Brasil, Canadá, Guyana y Argentina, cuyo bombeo está cerca de «máximos históricos», según el último informe mensual de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

Sin embargo, la AIE, con sede en París, destacó que las perspectivas de la demanda global de crudo «se mantienen prácticamente sin cambios», con un crecimiento previsto de cerca de 700.000 barriles diarios tanto para 2025 como para 2026.

La OPEP es más optimista y en sus últimas previsiones pronostica un aumento de 1,3 millones de barriles diarios en 2025 y 1,4 millones de barriles diarios en 2026.

Según Tamas Varga, de PVM, los indicios de un «exceso de oferta» largamente esperado están ahora «llamando con fuerza a las puertas de nuestro mercado».

En este contexto, las expectativas de un mayor aumento de las cuotas de producción del grupo hundió el precio del barril de Brent, una referencia mundial, que cayó debajo de los 65 dólares, una pérdida de 8% en una semana.

– Una posición complicada para Rusia –

Rusia, el segundo mayor productor de la OPEP+ después de Arabia Saudita, podría oponerse a un aumento importante de las cuotas para el próximo mes, por los temores de que los precios caigan todavía más.

Tras la decisión del mes pasado, Jorge León, analista de Rystad Energy, explicó que Rusia depende de los precios «para financiar su maquinaria bélica» y a diferencia de Arabia Saudita tiene un potencial limitado para aumentar la producción debido a las sanciones de los países occidentales.

Homayoun Falakshahi, experto de Kpler, dijo a AFP que actualmente Rusia produce cerca de 9,25 millones de barriles diarios (mbd) y tiene una «capacidad máxima de producción de 9,45 millones de barriles diarios», en comparación con los aproximadamente 10 mbd que bombeaba antes de la guerra.

