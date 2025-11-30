La OPEP+ mantiene sin cambios el nivel de su oferta de petróleo

Viena, 30 nov (EFE).- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidió este domingo mantener sin cambios el nivel de su oferta conjunta de petróleo, que supone cerca de la mitad de la producción mundial.

La decisión, sancionada en una teleconferencia por los ministros del sector de los 22 ‘petroestados’ de la alianza, no incluye los eventuales aumentos del bombeo que podrían pactar ocho de sus miembros a partir del próximo abril, dado que estas naciones aspiran a terminar de devolver al mercado los barriles que retiraron en 2023 y 2024 de forma voluntaria para apuntalar los precios.

Los recortes vinculantes introducidos a fines de 2022, que suman 2 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, se mantienen «hasta el 31 de diciembre de 2026», tal y como se había decidido en la anterior conferencia ministerial, confirmaron los ministros en su declaración final, publicada en la web de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). EFE

