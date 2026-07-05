La OPEP+ subirá su oferta de crudo en 188.000 barriles diarios a partir de agosto

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Viena, 5 jul (EFE).- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo elevar su producción petrolera en agosto por quinto mes consecutivo, añadiendo 188.000 barriles diarios a partir del primer día del próximo mes.

La decisión ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó en un comunicado la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

«Los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios, proveniente de las reducciones voluntarias adicionales anunciadas en abril de 2023», señala el comunicado. EFE

wr/av