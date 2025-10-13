La OPEP mantiene pronósticos de la demanda mundial de crudo, impulsada por el transporte

Viena, 13 oct (EFE).- La OPEP mantuvo este lunes sin cambios su pronóstico sobre el crecimiento de la demanda mundial de crudo en 2025 y 2026, en un 1,25 y un 1,31 % interanual, respectivamente, que se ve impulsado sobre todo por el sector del transporte.

En su informe mensual de octubre, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reiteró su visión relativamente optimista respecto a la evolución del consumo de ‘oro negro’, basada en la previsión de que la economía mundial crecerá de forma sólida, en torno al 3 %, tanto este como el próximo año.

Así las cosas, el grupo calcula que el planeta queme en todo 2025 una media de 105,14 millones de barriles diarios (mbd) de crudo, 1,30 mbd más que en 2024, y otros 106,52 mbd en 2026, lo que supone un aumento interanual de 1,38 mbd. Todas estas cifras son las mismas que las estimadas hace un mes. EFE

