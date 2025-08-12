The Swiss voice in the world since 1935

La OPEP revisa ligeramente al alza la demanda de petróleo en 2026, sin cambios en 2025

1 minuto

Viena, 12 ago (EFE).- La OPEP revisó este martes ligeramente al alza su pronóstico sobre la demanda mundial de crudo en 2026, al estimarla en una media de 106,52 millones de barriles diarios (mbd), 100.000 barriles al día más que la estimada hace un mes, lo que supone un crecimiento del 1,2 % interanual.

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) reforzó así, en su informe mensual, su visión optimista sobre la evolución del mercado mundial del ‘oro negro’ con la que ha defendido los aumentos de la producción que está implementando desde abril para revertir unos recortes voluntarios que adoptó en 2023.

El documento mantiene la demanda de este año en 105,14 mbd -1,29 mbd más que en 2024-, sin cambios con respecto al informe anterior, si bien destaca que espera un considerable incremento del consumo de combustibles para calefacción en la temporada fría del hemisferio norte. EFE

