La OPEP revisa ligeramente al alza sus previsiones de demanda de petróleo para 2026

La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) mantuvo sus previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 y modificó ligeramente al alza las de 2026, impulsadas por el crecimiento de la economía mundial mientras disminuye la incertidumbre por los aranceles estadounidenses.

Según el informe mensual de la OPEP, la demanda de oro negro debería aumentar en 1,3 millones de barriles diarios (mbd) en 2025 y en 1,4 mbd en 2026, hasta situarse en 105,1 mbd y 106,5 mbd, respectivamente.

«Las previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2025 se mantienen sin cambios en 1,3 mbd en términos interanuales, el mismo nivel que en la evaluación del mes pasado», precisó el organismo.

En tanto, esta debería crecer 1,4 mbd en 2026, lo que supone un aumento de 0,1 mbd con respecto a la evaluación del mes pasado, «gracias a una actividad económica sostenida».

La organización indicó que «las previsiones de crecimiento económico mundial para 2025 se han revisado ligeramente al alza, hasta el 3,0 %, mientras que las de 2026 se mantienen en un sólido 3,1 %».

Según el reporte, la demanda en 2025 debería estar impulsada por las naciones fuera de la OCDE, con alrededor de +1,2 mbd -especialmente en India y China-, frente a 0,1 mbd para los miembros de la OCDE, que reúne principalmente a países desarrollados.

En 2026, se prevé que el aumento de la demanda mundial de petróleo sea de 1,2 mbd fuera de la OCDE y de aproximadamente 0,2 mbd dentro de la OCDE.

