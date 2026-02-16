La operadora de Fukushima distribuye electricidad desde una central nuclear tras 14 años

2 minutos

Tokio, 16 feb (EFE).- La compañía eléctrica Tokyo Electric Power Company (TEPCO), operadora de la accidentada central nuclear de Fukushima, volvió a generar y distribuir electricidad desde una de sus plantas atómicas este lunes por primera vez en 14 años, mientras se prepara para reanudar el suministro comercial.

La unidad 6 de la central de Kashiwazaki-Kariwa (KK), la mayor del mundo por capacidad, comenzó a transmitir energía a modo de prueba de cara a la prevista reanudación del suministro comercial el 18 de marzo, confirmó la empresa en un comunicado sobre la actualización del estado del reactor.

TEPCO, que aún está lidiando con las consecuencias del accidente nuclear de 2011 y el desmantelamiento de la central de Fukushima, puso en marcha una turbina a vapor en la planta de KK a las 19:10 hora local del domingo (10:00 GMT) y la transmisión de electricidad comenzó a las 2:55 de este lunes (17:55 GMT del domingo), detalló.

El reactor 6 de la central de KK se convirtió a finales de enero en la primera unidad de TEPCO en reactivarse tras Fukushima. La unidad fue apagada poco después tras activarse una alarma durante las labores de retirada de las barras de control, pero volvió a funcionar el 9 de febrero al solucionarse el incidente.

La prueba de transmisión eléctrica de este lunes tampoco estuvo exenta de contratiempos. Comenzó más tarde de lo programado debido a que uno de los dispositivos de medición de neutrones del edificio del reactor no funcionó correctamente.

El megacomplejo, de siete reactores, se encuentra ubicado a unos 220 kilómetros al noroeste de Tokio y está previsto que suministre electricidad a la capital y sus alrededores.

La última vez que esta unidad de KK transmitió electricidad fue a finales de marzo de 2012, antes del apagón nuclear en el país.

Está previsto que otro reactor de KK, el 7, se reinicie en un futuro próximo tras haber obtenido también la aprobación pertinente del regulador nuclear japonés.

La mayoría de los reactores nucleares de Japón permanecen fuera de servicio. Actualmente hay 14 activados, 19 con operaciones suspendidas y 27 a la espera de ser desmantelados, según datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

El país asiático, altamente dependiente de las importaciones energéticas, busca dar un impulso a las nucleares para reducir su dependencia externa y cumplir sus objetivos de descarbonización. EFE

mra/daa/llb