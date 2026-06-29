La oposición alerta de inundaciones en un estado de Venezuela por fuertes lluvias

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Caracas, 28 jun (EFE).- Varios partidos opositores de Venezuela alertaron este domingo de inundaciones en el estado Portuguesa (oeste) como consecuencia de las fuertes lluvias, en un momento en que el país enfrenta un estado de emergencia debido a los terremotos del miércoles que causaron, al menos, 1.450 muertes.

El partido Vente Venezuela (VV), liderado por la nobel de la paz María Corina Machado, señaló en X que las precipitaciones están «causando estragos» en Chabasquén, capital del municipio Monseñor José Vicente de Unda de Portuguesa.

Según la formación opositora, se desbordó un río y ha habido afectaciones en dos escuelas e inundaciones, por lo que se solidarizó con las familias afectadas.

La coordinadora de VV en Portuguesa, María Oropeza, advirtió de que el municipio «está en emergencia» debido a que las lluvias «desbordaron el pueblo, afectando» varios sectores y dejando 350 damnificados.

Voluntad Popular (VP), el partido dirigido por el opositor Leopoldo López, también se solidarizó en X con las familias afectadas por las inundaciones.

«Así como juntos saldremos adelante de los estragos del terremoto, también superaremos esta nueva emergencia. La solidaridad y la fortaleza de los venezolanos volverán a abrir el camino para levantarnos», expresó.

Por su parte, la presidenta del partido Primero Justicia (PJ), María Beatriz Martínez, pidió en X atender la «situación de emergencia» en la localidad.

El país sigue conmocionado por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 del pasado miércoles que afectaron, principalmente, al estado costero de La Guaira (norte, cercano a Caracas), por los que más de 3.000 personas resultaron heridas y más de 12.000 familias damnificadas, debido al colapso completo de viviendas y afectaciones comprometedoras de otros inmuebles.

El Gobierno venezolano informó este domingo que 33 personas han sido rescatadas con vida, en medio del despliegue de rescatistas internacionales y nacionales. EFE

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