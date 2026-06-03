La oposición armenia del arrestado Karapetián cierra la campaña con mitin en Ereván

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Ereván, 3 jun (EFE).- Armenia Fuerte, el principal partido opositor del país caucásico, cerró hoy la campaña electoral con un multitudinario mitin en el corazón de la capital, Ereván.

Miles de sus partidarios acudieron a la Plaza de la República, donde se instaló una tribuna con la imagen recurrente del empresario ruso-armenio Samvel Karapetián, actualmente bajo arresto domiciliario por supuestamente llamar a derrocar al gobierno.

«Samvel, primer ministro» o «Cambio», el lema de la formación opositora, coreaban los presentes al acto electoral.

El sobrino del empresario, Narek Karapetián, insistió en la importancia de acudir a votar el domingo, en unos comicios donde el favorito es el gobernante Contrato Cívico, del actual primer ministro, Nikol Pashinián.

Los oradores se centraron en temas como la seguridad nacional o las negociaciones con Azerbaiyán, país que se hizo en 2023 con el control total de la región de Nagorno Karabaj, habitada históricamente por armenios, cien mil de los cuales tuvieron que abandonar el territorio.

De hecho, «Acude a votar o vendrán los azerbaiyanos», es una de las consignas de la formación de Karapetián

Uno de los momentos centrales del mitin fue cuando entre los asistentes se distribuyeron folletos en azerbaiyano con un mapa de Armenia que los sectores nacionalistas del país vecino llaman Azerbaiyán Occidental. Los presentes reaccionaron con aplausos y vítores cuando Narek Karapetián rompió uno de esos ejemplares.

El líder de Armenia Fuerte pudo comunicarse con sus seguidores por internet desde su domicilio, desde donde llamó a votar por «una Armenia fuerte y libre».

El acto estuvo marcado por la reciente detención de uno de los dirigentes del partido, Alik Aleksanián, que es investigado por presuntos delitos vinculados con la movilización de participantes para actos políticos y supuestos delitos financieros.

Según los analistas, el partido de Karapetián cuenta con el respaldo del Kremlin, pues el presidente ruso, Vladímir Putin, pidió a Pashinián la participación del empresario en los comicios, a lo que el segundo respondió que la doble ciudadanía impide ser candidato en unas elecciones en este país.

Como medida de presión de cara a la votación, Rusia ha impuesto numerosas sanciones a las importaciones armenias de flores, frutas, verduras, agua mineral, vino, brandy y pescado y ha amenazado con suspender el suministro de gas y petróleo.

Además, Putin y otros líderes de la Unión Económica Eurasiática exigieron a Armenia la pronta convocatoria de un referéndum para que los armenios elijan entre dicha organización y la Unión Europea (UE).

Pese a ello, el partido de Pashinián, cuya reelección es respaldada por la UE y EE.UU., cuenta con una intención de voto de aproximadamente el 30 % del electorado, frente a un 10 % de Armenia Fuerte.EFE

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