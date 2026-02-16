La oposición brasileña clama contra el homenaje a Lula en el Carnaval de Río

3 minutos

São Paulo, 16 feb (EFE).- La oposición brasileña anunció este lunes que emprenderá acciones legales contra el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, por utilizar el homenaje de la escuela de samba Académicos de Niterói como una plataforma de propaganda electoral anticipada financiada con recursos públicos.

La presentación fue objeto de polémica desde su anuncio debido a que se produce antes del inicio oficial de la campaña electoral, a menos de ocho meses de las próximas elecciones presidenciales, en las que Lula buscará su cuarto mandato presidencial.

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista y precandidato a la jefatura del Estado, adelantó en redes sociales que denunciará «rapidamente» ante la Justicia Electoral «los crímenes» cometidos «con dinero público» por el Partido de los Trabajadores, liderado por el actual gobernante.

El derechista Partido Novo, del gobernador de Minas Gerais y precandidato a presidente Romeu Zema, adelantó que solicitará la inhabilitación de Lula, una vez que éste presente formalmente su candidatura ante la Justicia Electoral en el segundo semestre del año.

Según la formación, Lula utilizó un evento cultural de alcance masivo para promover su imagen personal de cara a las elecciones.

El guionista del desfile, Igor Ricardo, dijo a EFE que la intención «no fue electoral», sino que buscaron retratar la historia de una persona que vino «de abajo» y «venció».

El desfile, que contó con una estatua de 18 metros de Lula, repasó la vida del líder progresista, desde su nacimiento en el empobrecido nordeste brasileño y las dificultades que afrontó en su infancia hasta su consolidación como dirigente sindical y su elección como el primer presidente obrero de Brasil.

Entre decenas de guiños a la política local, había un payaso gigante sentado en una carroza, entre rejas, con ropa carcelaria y tobillera electrónica, representando a Jair Bolsonaro

La esposa del líder ultraderechista, Michelle Bolsonaro, manifestó en redes su indignación ante lo que calificó como «una humillación» a la fe cristiana por otras imágenes que se mostraron.

El diputado federal del Partido Liberal Nikolas Ferreira publicó el extracto del desfile y escribió, en un mensaje dirigido a los cristianos evangélicos, «acuérdense de esto a la hora de votar este año».

Lula, también en redes, y sin referirse al homenaje, exaltó el Carnaval de Río, y dijo que los desfiles del sambódromo muestran al mundo «la fuerza» y la «creatividad» de las escuelas de samba y del pueblo brasileño.

El presidente asistió al desfile en el palco de la Alcaldía en el sambódromo, donde fue acompañado por su esposa, Rosângela ‘Janja’ da Silva; varios ministros y políticos.

El Tribunal Electoral señaló que el desfile puede ser motivo de una investigación, cuya resolución podría resultar en una multa de entre 5.000 y 25.000 reales (entre 956 y 4.800 dólares al cambio actual). EFE

adm/rcf